Россиянка, попавшая в плен к ВСУ, рассказала, как ее раненную оккупанты бросили на поле боя

Россиянка, которая добровольцем пошла воевать против Украины, рассказала как товарищи по службе бросали своих на линии огня.

Об этом она рассказала во время допроса сотрудникам СБУ.

В первом же бою их штурмовую бригаду разбили ВСУ, а россияне оставили фельдшеру истекать кровью на поле боя.

- Я как фельдшер должна была оказывать первую медицинскую помощь, помогать эвакуационной группе. Непосредственно перед штурмом, за несколько часов, я узнала, что должна ехать с штурмовой бригадой. Сумку медицинскую мне не дали, у меня была аптечка, только та, которая в «разгрузке».

По словам медика, основная группа российских военных бежала в неизвестном направлении. В конечном итоге женщина осталась с 4 военным, они были ранены, поэтому начали запрашивать эвакуацию.

- Обещали, что таки заберут. Я стала просить, чтобы хоть как-то закинули аптечку, потому что ПЭПешки закончились (комплекты под первую помощь, - ред.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация будет. Но уже пришло понимание, что за нами не придут, – рассказывает пленная.

Ее, без сознания от потери крови, нашли украинские бойцы. Они предоставили российскому медику первую помощь.

Отмечается, что на следующий день после штурма, 12 октября украинский журналист Владимир Золкин опубликовал видео взятия в плен раненного боевого медика российской армии Бибицкой Анны из Воронежа. По словам женщины, та добровольцем пошла на фронт 16 августа, чтобы в рамках «частичной мобилизации» на войну в Украину не отправили ее мужа.

Ранее сообщалось, что проект «Хочу жить» получил более 3 тысяч заявок от российских оккупантов, которые хотят сдаваться в плен