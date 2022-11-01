CNN: Иран готовится передать россии тысячу баллистических ракет и новую партию дронов-камикадзе

Иран, поставляющий россии дроны-камикадзе для бомбардировок Украины, готовится отправить стране-агрессору около 1 тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия «земля-земля» и больше ударных беспилотников.

Об этом сообщает американское издание CNN.

Отмечается, что за поставками внимательно следят, поскольку это будет первый случай, когда Иран будет передавать россии передовые высокоточные управляемые ракеты, что может дать Кремлю значительный толчок на поле боя.

По словам официальных лиц западной страны, имени которых не называются, последняя партия оружия из Ирана в россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали в Украине. Подчеркивается, что новая ожидаемая поставка ознаменует значительный рост поддержки Ираном военных сил россии.

В то же время, высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что не может подтвердить эту информацию.

«Мы видели сообщения в прессе о якобы иранских ракетах, которые должны быть отправлены в Россию для использования в Украине. Опять же, у меня нет никакой информации по этому поводу», - сказал он.

По информации ГУР Минобороны Украины, Иран планирует передать россии около 200 дронов камикадзе в начале ноября. Ппоставка БПЛА будет осуществляться Каспийским морем в порт астрахань.

Известно, что по состоянию на 28 октября, Воздушные силы ВСУ сбили уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Напомним, что ранее президент Израиля заявил, что у страны есть доказательства использования иранских беспилотников в Украине и он передаст их США.