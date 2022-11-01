В Харьковской области мужчина пытался разобрать фрагмент ракеты С-300 – от взрыва погибла вся семья

В селе Федоровка Лозовского района Харьковской области 47-летний мужчина нашел в поле неразорванный фрагмент ракеты С-300 и принес его домой во двор. Там фрагмент взорвался.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В результате взрыва погиб сам мужчина, его 35-летняя жена и 4-летняя дочь.

«Предварительно установлено, что мужчина нашел в поле неподалеку от села неразорванный фрагмент ракеты С-300. Принес его во двор по месту жительства, где он сдетонировал», - говорится в сообщении.

Дело квалифицируют как несчастный случай.

- Где-то перед обедом как грохнуло на краю села, никто ничего не понял, туда же не проедешь, там грязи, никто туда и не тыкался. Женщину порубило осколками, она кровью стекла, а мужчину и ребенка забросило на огород, в капусту, – рассказал «Суспільне. Харків» односельчанин погибших Богдан.

Издание уточняет, что 35-летняя погибшая была беременна. По его информации, мужчина пытался разобрать принесенную во двор ракету.