Украинские беженцы, которые выехали в Украину, смогут вернуться в Евросоюз на зиму

Украинские беженцы, получившие временную защиту в ЕС, но вернувшиеся домой, могут вновь приехать в страны Евросоюза, если условия не позволяют им оставаться в Украине зимой.

Об этом заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан, которая председательствует в Совете ЕС, передает «ЕП».

По его словам, в ЕС прибыло около 4,3 миллионов беженцев, из которых примерно пятая часть вернулась обратно. В частности, из в Чехии, которая на сегодняшний день предоставила временную защиту более 450 тысячам украинцам, примерно 20% украинцев вернулись на Родину.

«Если кто-то выехал в Украину, живет в Украине, уже получил временную защиту в одной из стран ЕС, он имеет право вернуться в ЕС, если условия не позволяют ему остаться на зиму в Украине», - сказал министр.

По словам Ракушана, можно предположить, что люди будут возвращаться, количество беженцев в Евросоюзе может вырасти до пяти миллионов. Политк подеркнул, что Чехия может принять максимум полмиллиона человек.

«Я уже давно говорю, что для того, чтобы иметь возможность обеспечить достойное размещение, все, что превышает полмиллиона прибывших - это уже большая нагрузка как для системы здравоохранения, так и для системы образования, но прежде всего для достойного размещения. Безусловно, не удастся построить импровизированные палатки зимой, ситуация будет гораздо сложнее», – добавил Ракушан.

Теперь ЕС предоставляет временную защиту до конца марта следующего года. Еврокомиссия уже договорилась о продлении еще на один год, страны-члены ЕС обсудят этот вопрос.

Напомним, что ранее Болгария продлила программу размещения украинских беженцев.