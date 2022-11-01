Финляндия и Швеция не откажутся от возможности разместить военные базы и ядерное оружие НАТО

Финляндия и Швеция подтвердили, что не планируют отказываться от размещения баз НАТО или ядерного оружия при присоединении к Альянсу.

Об этом сообщает Bloomberg.

На пресс-конференции в Хельсинки премьер-министр Санна Марин в ответ на вопрос, позволит ли Финляндия иметь ядерное оружие на своей территории в мирное время или попытается отказаться от такого шага в будущем, ответила, что ее страна не хочет «закрывать любые двери» и что не должно быть «никаких предварительных условий» для членства.

Марин добавила, что этот вопрос пока активно не обсуждается, поскольку Финляндия и Швеция ожидают ратификации своего членства Турцией и Венгрией. Ее взгляды были поддержаны премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Напомним, что ранее на переговорах Украины и рф россияне утверждали, что в Николаеве якобы есть база НАТО.