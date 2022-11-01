Первый автомобиль благодаря потребителям газа отправился на передовую

В рамках акции «Авто для ВСУ», объявленной в августе, клиенты 104.ua приобрели в сети 104.ua Клиентских пространств и на сайте market.104.ua более 3800 единиц газового оборудования. К акции присоединились 27 потребителей газа АО «Николаевгаз». Часть средств от продаж оборудования пошло на покупку пикапа для 46 десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Николаевгаз».

Клиенты компаний, работающих под брендом РГК, приобрели 537 котлов, 654 модема и 2618 детекторов газа. Часть прибыли от продажи этих товаров была направлена на приобретение автомобиля для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Это полноприводный внедорожник Mitsubishi, помогающий нашим защитникам. Авто прошло техническое обслуживание, перекрашено в камуфляжный цвет и вскоре поедет на юг Украины, где идет контрнаступление.

«Вместе с нашими клиентами мы собрали деньги на автомобиль для украинских десантников, – говорит руководитель управления клиентских сервисов Станислав Янчук. – На этом мы решили не останавливаться. Мы продолжим поддерживать военных, перечисляя средства на закупку необходимого для них оборудования».

Это первый автомобиль, который поедет на передовую благодаря клиентам, купившим газовое оборудование.

Всего с начала войны газовики уже передали более 210 автомобилей: автобусов, грузовиков, внедорожников, экскаваторов и т.д. Только ко дню независимости в рамках акции «Авто для ВСУ» военным было передано 17 автомобилей. Общая сумма помощи ВСУ от компаний, работающих под брендом РХК, достигла 135 млн. грн.