Папа Римский снова призвал молиться за то, чтобы в Украине наступил мир

Папа Римский Франциск снова призвал верующих не забывать в своих молитвах об Украине и молиться о том, чтобы в этой многострадальной стране наступил мир.

Об этом Понтифик заявил в завершение своей встречи с паломниками во вторник, передает Vatican News.

«Дорогие братья и сестры, не забывайте, пожалуйста, также о многострадальной Украине. Молимся о мире. Молимся, чтобы в Украине наступил мир», – сказал Папа Франциск.

Говоря из окна Апостольского дворца к участникам молитвы, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Римский также напомнил, что следующий день, 2 ноября, посвящен поминовению всех умерших верных.

«Помимо традиционного посещения могил наших близких, поощряю помянуть их также в заупокойных молитвах, особенно во время Святой Мессы», – сказал он.

Напомним, ранее Папа Римский вновь призвал Зеленского и путина начать переговоры и попросил лидера рф «прекратить спираль насилия и смерти».

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что погибшая российская пропагандистка Дария Дугина является одной из « невинных, убитых в результате войны» . Это заявление вызвало возмущение как рядовых украинцев, так и представителей власти.

После этого Ватикан выпустил ответное заявление на критику Папы римского Франциска за его слова об убийстве российской пропагандистки Дарии Дугиной .