«Воин света, Спасибо за служение»: нардеп Бобровская сообщила о гибели на фронте экс-главы РГА в Одесской области

На фронте погиб экс-глава Окнянской районной государственной администрации Одлесской области Владимир Гавриш, возглавлявший район в 2015-2017 годах.

Об этом написала народная депутатка Соломия Бобровская.

«Хотел наконец написать претензии на кадровые назначения в СБУ и относительно янучарина в ВНО, которые пахнут государственной изменой, но …Нет ни сил, ни желания. Погиб на фронте один из лучших председателей РГА Одесской области из нашей одесской команды 2015-2017 годов. Толковый, правильный и со стержнем принципиальным внутри. Не знаю этот район хоть когда-нибудь имел ли сознательных и с государственной позицией руководителей, но Володя точно таким был. И верил, несмотря на все, что хорошие замыслы должны удаться. Гавриш Владимир было честью работать с тобой. Воин света, Спасибо за служение», - написала Бобровская.