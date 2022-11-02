Украинские учителя уже получили около 30 тысяч ноутбуков от Google, - министр Минцифры Федоров

При поддержке Google и ЮНЕСКО в рамках инициативы Минцифры и Минобразования «Ноутбук каждому учителю», по регионам Украины уже было доставлено около 30 тысяч ноутбуков из запланированных 50 тысяч.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Из-за постоянных обстрелов россии тысячи школ полностью или частично разрушены. А обучение в офлайн-формате не всегда возможно из-за регулярных воздушных тревог и угроз новых обстрелов. Поэтому многие школы перешли на смешанный или онлайн-формат обучения. Однако не все учителя обладают техническими возможностями, чтобы проводить уроки.

Минцифры вместе с МОН продолжают инициативу «Ноутбук каждому учителю». При поддержке Google и ЮНЕСКО в учебные заведения регулярно поступают новые ноутбуки.

«Учителя эффективно продолжают дистанционное обучение, а дети – получают образование даже в сверхсложных условиях полномасштабной войны», – говорит Михаил Федоров.

Всего за этот год по регионам Украины было доставлено около 30 тысяч ноутбуков из запланированных 50 тысяч. 28 октября почти 9 тысяч из них поступили во Львовскую, Волынскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую области. А 31 октября еще около 5 тысяч ноутбуков доставили в Житомирскую область и Киев.