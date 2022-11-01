В Одессе на памятник Екатерине II надели колпак палача и прикрепили к статуе удавку

Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе одели в красный колпак палача и прикрепили к руке статуи удавок.

Об этом сообщил глава Южного межрегионального отдела Института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

По его словам, Екатерину «декорировали» петлей и колпаком сегодня утром.