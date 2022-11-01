В Одессе на памятник Екатерине II надели колпак палача и прикрепили к статуе удавку

Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе одели в красный колпак палача и прикрепили к руке статуи удавок.
Об этом сообщил глава Южного межрегионального отдела Института национальной памяти Сергей Гуцалюк.
По его словам, Екатерину «декорировали» петлей и колпаком сегодня утром.
«Это удавка для оккупантов или коллаборантов из городского совета, и каждый день свежих? Для кого, как вы друзья думаете?» — подписал фотографию Гуцалюк.
Напомним, ранее памятник разрисовали, сравнив императрицу с путиным. Также одесситы устраивали митинг у памятника Екатерине II с требованием снести его. Однако депутаты Одесского горсовета не поддержали снос памятника Екатерине II – мэр Труханов не голосовал. До этого он заявлял, что выступает против сноса памятника Екатерине II.