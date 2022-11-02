АО «Николаевгаз» обогревает воинов ВСУ

Николаев стал символом несокрушимости и непокоренности, каждую ночь наш город страдает от ударов ракетами армии захватчиков. С первых дней АО «Николаевгаз» работает, чтобы обеспечить жителей города и области необходимой услугой распределения газа и в это тяжелое время не может стоять в стороне от потребностей ВСУ.

С наступлением холодов выросла потребность в печках для обогрева блиндажей, наши специалисты решили помочь и обогреть воинов, которые мужественно держат границы Николаевской области и ведут наступательные действия по освобождению Херсона.

Сегодня глава правления АО «Николаевгаз» Татьяна Бузовская передала печки бойцам на передовую.

– Мы хотим поддержать наших воинов, именно благодаря их стойкости и отваге мы живем в украинском Николаеве. Наши мобилизованные работники сейчас несут службу на границе Николаевской и Херсонской областей и мы верим, что они будут чувствовать заботу о нашей газовой семье, - прокомментировала Бузовская.

Компании, работающие под брендом РГК, уже передали более 800 печей в воинские части, более 200 автомобилей, теплые вещи и вкусности.