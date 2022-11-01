К выходным в Николаеве должны закрыть мешками с песком памятник Героям Небесной Сотни

В Николаеве коммунальщики закладывают мешками с песком памятник Героям Небесной Сотни.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

Работы продолжаются уже несколько дней. Мэр объясняет, что памятник высокий и имеет сложную конструкцию, поэтому здесь работать нужно с особой осторожностью.

Работы выполняют работники КП «Пилот».

«Для защиты памятника они подготовили более 3 тысяч мешков с песком. Завершить планируют к выходным», - сообщил он.

Напомним, что недавно сотрудники КП «Николаевэлектротранс» закрыли памятник Святому Николаю в центре города. На это ушло 800 мешков с песком.

Также закрыли мешками памятник Тарасу Шевченко.