К выходным в Николаеве должны закрыть мешками с песком памятник Героям Небесной Сотни

В Николаеве коммунальщики закладывают мешками с песком памятник Героям Небесной Сотни.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
Работы продолжаются уже несколько дней. Мэр объясняет, что памятник высокий и имеет сложную конструкцию, поэтому здесь работать нужно с особой осторожностью.
Работы выполняют работники КП «Пилот».
«Для защиты памятника они подготовили более 3 тысяч мешков с песком. Завершить планируют к выходным», - сообщил он.
Напомним, что недавно сотрудники КП «Николаевэлектротранс» закрыли памятник Святому Николаю в центре города. На это ушло 800 мешков с песком.
Также закрыли мешками памятник Тарасу Шевченко.