В Якутии жители сел из-за отстуствия интернета не смогли проголосовать за проведение к ним интернета

Жители сел Якутии не смогли принять участие в онлайн-голосовании за проведение к ним интернета. Все потому, что у них нет интернета.

Об этом пишет местное издание Sakhaday.

Голосование для отдаленных деревень и поселках запустили на сайте «Госуслуг»: там определяют, куда интернет нужно провести в первую очередь. Но жители отдаленных сел Якутии пожаловались, что даже не могут поучаствовать в проекте, потому что из-за недостаточной скорости у них не грузится сайт.

- Люди из маленьких деревень пишут, что это издевательство какое-то. Пишут: как голосовать за интернет без интернета? Говорят: чтобы голосовать, надо иметь интернет, — cказала депутат заксобрания Елена Голомарева.

Можно было воспользоваться другим способом — отправить письмо в Москву до 26 ноября. Только почта в некоторых поселках тоже не работает.

В голосовании в регионе уже приняли участие более 7 тысяч жителей, отчитывается пресс-служба главы и правительства региона. А Минцифры обещает, что по его итогам к 4G подключат 1800 малочисленных населенных пунктов по всей России.