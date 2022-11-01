В Украине на платформе Google запустили онлайн хаб с образовательными курсами

В Украине запустили образовательный хаб Google Знания, с помощью которого граждане могут легко находить школьные или рабочие курсы, развивать новые навыки.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

«Образовательный хаб поможет любому в Украине изучать что-либо в мире независимо от того, это знание для школы, работы или жизни», – подчеркивают в ведомстве.

Чтобы посетить платформу, перейдите по ссылке.

Польза образовательного хаба, в частности, в том, что каждый желающий может улучшить имеющиеся навыки и овладеть новыми знаниями в дистанционном режиме – даже сидя дома.

В настоящее время в Google Знания представлены три раздела:

Знания для школы, в частности, проект «Учите, где бы вы ни были». Эта инициатива Google будет полезна украинским учителям, родителям школьников, а также в целом учебным заведениям.

«Закрытие учебных заведений влияет на учителей, учеников и родителей во всем мире. В эти необычные времена технологии могут помочь упростить дистанционное обучение и сделать его более доступным», – отмечают авторы проекта.

Кроме того, в Google Знания есть обучающий контент для детей разных классов и для внеклассного обучения . А еще на платформе родители школьников могут найти руководство по безопасности детей в интернете .

Вторым проектом Google для украинских пользователей есть различные курсы , которые помогут получить практические навыки, найти работу и развить свой бизнес. Также на платформе можно получить профессиональные сертификаты от Google .

Третий раздел – «Знание для жизни», где украинцы могут ознакомиться с разными инструментами, созданными, чтобы открывать мир, развиваться и поощрять любознательность. Например: Google объектив, Google Крины, Google Академия, Google планета Земля и т.д.

«Переходите по ссылке Google Знания и покажите, какой образовательный потенциал имеет наша страна», – подытожили в Минцифре.

Информационными партнерами хаба являются Министерство цифровой трансформации Украины и национальный проект Действие. Цифровое образование, помогающие популяризировать образовательные ресурсы для украинцев.