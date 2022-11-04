Південноукраїнський енергокомплекс допомагає захисникам України

Працівники підприємства створили потужний фронт підтримки для військових. Загальна сума, яку спрямували на допомогу бійцям, перевищує 40 млн грн.

В умовах війни ПАЕС продовжує працювати і забезпечувати не тільки потреби населення та промисловості, а й надійний тил для армії. Тричі атомники усім колективом перераховували свої одноденні заробітки на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляє Управління інформації та громадських зв’язків ВП ПАЕС.

«Ми добре розуміємо, що завдяки мужності й героїзму наших військових ми живемо і працюємо сьогодні на вільній території. Кожен згенерований нами кіловат, кожна гривня, перерахована нашим персоналом на допомогу ЗСУ працюють та наближають спільну Перемогу», - каже генеральний директор Ігор Полович.

До того ж, у квітні на ПАЕС була започаткована благодійна акція «Допомога захисникам України». До ініціативи вже долучились 79% працівників підприємства. Координаторами акції є профспілковий комітет та відділ соціального розвитку атомної електростанції. Зібрані гроші спрямовують на закупівлю необхідних засобів для Збройних Сил України, Національної гвардії України та сил територіальної оборони. Першочерговим завданням акції є забезпечення захисників технологічним й сучасним обладнанням, як наприклад, безпілотники, адже уявити нинішні бойові дії без цих гаджетів просто неможливо. Розподілом коштів займається спеціально створена комісія, яка визначає пріоритетність та першочерговість витрат. Атомники постійно тримають зв’язок із військовими та оперативно реагують на їхні потреби.

Лише за останній місяць колектив ПАЕС передав військовим частинам на передові рубежі сходу та півдня України 8 квадрокоптерів, 6 тепловізійних прицілів, 3 ручні монокулярні тепловізори, 20 тактичних навушників, мультисенсор, мобільну сонячну електростанцію, траншеєкопач, дизельний генератор, шини і комплекти зимового одягу.

Чимало працівників ПАЕС приєднались до лав ЗСУ та стали на захист нашої Батьківщини. Підприємство повністю забезпечує мобілізованих атомників захисною амуніцією та військовим одягом.

«Я дуже вдячний нашому колективу, який не залишається осторонь та бере участь у цій акції. Надаючи допомогу в цей нелегкий для всіх нас час, ми додаємо віри і впевненості нашим військовим», - наголошує голова первинної профспілкової організації Сергій Снітков.

Важливим напрямком допомоги є забезпечення армійців якісною амуніцією. Наразі атомники вже передали бійцям понад 700 бронежилетів четвертого класу захисту, які відповідають усім вимогам та стандартам. Також за кордоном було закуплено 50 балістичних шоломів для нацгвардійців, які здійснюють оборону Південноукраїнського енергокомплексу.

«Найвища цінність – це людське життя, тому ми зобов’язані допомагати тим, хто нас захищає», - зазначає очільник відділу соціального розвитку Валерій Кичак.

Підтримують атомники також своїх колег із ЧАЕС та ЗАЕС, які на собі відчули жахи російської окупації. До міст Славутич та Енергодар було відправлено понад 20 тон гуманітарного вантажу з медикаментами, продуктами харчування та засобами особистої гігієни.

Південноукраїнський енергокомплекс буде й надалі всіляко посилювати нашу армію. Фінансова підтримка від колективу ПАЕС допомагає зберегти життя захисників та підвищує ефективність їхньої боротьби з ворогом. У ці складні часи важливий кожен внесок, бо поки ми єдині, Україна непереможна!