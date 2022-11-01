«Укрпочта» 4 ноября выпустит в продажу новую марку «Крымский мост на бис!»

В пятницу, 4 ноября, «Укрпочта» выпустит новую марку – «Крымский мост на бис!».

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в Telegram.

«4 ноября будет 8 лет, 8 месяцев и 8 дней украинского сопротивления российскому нашествию. А еще 4 ноября государственный праздник на россии — День Народного Единства. Мы, в «Укрпочте», настолько доброжелательны, что делаем подарки даже нашим врагам ;) А поэтому в пятницу, 4 ноября, «Укрпочта» выпускает новую марку — «Крымский мост на бис!». И неважно, кто на самом деле взорвал мост, нам хватает самого факта», — написал он.

Смелянский также отметил, что тираж марки составляет 300 тысяч марковых листов или 2,1 миллиона марок. Однако более 70 тысяч писем уже продано по предзаказу, и они уже скоро будут у своих владельцев. А все остальные уже в эту пятницу можно будет приобрести во всех городских отделениях «Укрпочты», на ее сайте, а также на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon.

Как известно, утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате которого обвалились несколько пролетов одной автомобильной полосы. Также в результате взрыва загорелись цистерны железнодорожного состава, который проезжал в это время по мосту.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя взрыв на мосту, заявлял, что украинская сторона не заказывала таких действий.