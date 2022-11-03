Около 83% украинских беженцев нашли работу в Нидерландах

В Нидерландах подавляющее большинство украинцев, бежавших от войны, нашли работу – это примерно 83% украинцев.

Об этом сообщает NOS .

«Сейчас в Нидерландах проживает около 55 тысяч украинцев от 18 до 65 лет. В Агентство по страхованию сотрудников (UWV) поступило 46 тысяч сообщений от работодателей, принявших на работу украинцев, или около 83 процентов. К концу августа это было еще почти 60 процентов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество трудоустроенных лиц может быть несколько меньше, чем в отчетах UWV. К примеру, один украинец может иметь две работы у двух работодателей, и поэтому это может быть зафиксировано, как два сообщения о трудоустройстве.

Большинство украинцев нашли работу в сфере общепита через агентства по трудоустройству. Многие люди работают в Амстердаме и Гааге.

Следует отметить, что нидерландские работодатели, страдающие дефицитом кадров, очень довольны работой украинцев. А интеграция украинцев на рынок труда происходит гораздо быстрее других соискателей убежища.

Напомним, согласно британской статистике более 40% украинских беженцев, приехавших в начале войны, нашли работу.