В Стоянке восстановили мост через реку Ирпень

В четверг, 3 ноября, возле села Стоянка открыт проезд в обе стороны на трассе М-06 Киев – Чоп.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он сообщил, что этот мост по Житомирской трассе стал препятствием для оккупантов во время наступления на Киев в феврале.

«После деоккупации менее чем через два месяца на остатках старых конструкций восстановили левый проезд по мосту. Уже в мае возобновили движение по трассе М-06 для грузового автотранспорта и начали капитальное восстановление правой части разрушенного моста. Теперь мост полноценно заработал. И это отличные новости, работаем дальше», - написал он.

На фото разрушен россиянами мост.

Напомним, по облизу Гостомеля построена еще одна переправа через реку Ирпень вместо разрушенного во время боев с оккупантами моста.