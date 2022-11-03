В рамках «зерновой инициативы» Украина экспортировала 10 миллионов тонн агропродукции

В четверг, 3 ноября, из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышло 7 судов из 290 тысяч тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы. В общей сложности, Украина экспортировала 10 миллионов тонн продовольствия.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Среди суден был ESENTEPE, на борту которого находится 29 тысяч тонн семян подсолнечника. Судно направляется в Оман. А также KEY KNIGHT с 67 тысячами тонн кукурузы для Китая.

С 1 августа 430 судов экспортировали 10 миллионов тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы. Как отмечали ранее, в октябре объемы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы россия искусственно не блокировала инспекции в Босфоре.

Напомним, что ранее в МИД заявили, что Украина не брала на себя никаких новых обязательств, которые бы выходили за рамки «зернового соглашения».