Группа Ермака-Макфола представила документ с IT-санкциями против россии

Война россии против Украины стала наиболее технологично вместительной в истории, именно поэтому так необходимы санкции и другие решения для ослабления военного и экономического потенциала агрессора.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

«Несмотря на то, что многие наложившие санкции стран ввели ограничения на продажу военных компонентов и вспомогательных систем для россии, иностранное программное обеспечение, услуги, техническая инфраструктура, интеллектуальная собственность и другие менее материальные объекты пока не подпадают под санкции или ограничения . Именно поэтому наша экспертная группа взяла этот вопрос в работу и предлагает конкретные эффективные меры», – заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По данным экспертов, враг возлагается на иностранные IT в командовании своей армией, ведении огня, разведке, контроле информационного пространства, атаках на украинскую кибернетическую и гражданскую инфраструктуру и защите собственной инфраструктуры.

Иностранные технологии, используемые россией, охватывают все: от расширенных серверов электронной почты, возможностей управления сетью, интеллектуальных устройств, приложений программного обеспечения как услуги, сервисов потокового видео и вплоть до систем автоматизированного проектирования и производства (CAD/CAM) и возможностей информационного моделирования зданий (BIM), роботизированные компоненты, контроллеры устройств, а также программное обеспечение для проектирования, производства и моделирования.

В рабочем документе содержатся рекомендации заинтересованным правительствам и ИТ-компаниям принять немедленные меры для:

1) Блокирование доступа к IT, поддерживающим российскую военную машину и ее использование против Украины. Российские боеприпасы, ракеты, системы наведения, артиллерия, оборонное вооружение, ряд видов тяжелой техники, танков, подводных судов и т.д. базируются на компонентах или технологиях производства, непосредственно не принадлежащих россии.

2) Блокирование доступа к IT, которые позволяют россии вести информационную и кибервойну против Украины и других. Социальные и рекламные сети, традиционные средства массовой информации и стратегически спланированные пропагандистские кампании против ключевых политических фигур в Украине, налагающих санкции государств и российской оппозиции являются частью программы постоянного и всестороннего управления общественным мнением, сеяния путаницы и искажения публичных сообщений в пользу россии.

По мнению Ермака, жесткие IT-санкции станут серьезным препятствием как для российской военной машины в ее операциях против Украины, так и способности россии использовать свою информационную машину против Украины, Запада и российского населения.

Главной рекомендацией документа является призыв заблокировать для россии возможность использовать или получать IT, содержащие программное обеспечение, микропрограммы и компоненты, изготовленные любой страной, которая ввела санкции.

Напомним, из акционной группы Макфола-Ермака объяснила, почему россия следует исключить из FATF .