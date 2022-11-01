В Полтаве появится мурал в честь николаевского морпеха «Волыны», который защищал Мариуполь

В Полтаве создают мурал с изображением защитника Мариуполя, командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского. Открытие мурала запланировано на 9 ноября.

Об этом сообщает местное издание ІРТ-Полтава.

Мурал создают в том же микрорайоне, где когда-то жил защитник. Художники уже нарисовали половину задуманного и ожидают, что полностью завершат работу в ближайшие дни.

«Сергей из Полтавы, здесь рядом ходил в школу, я считаю, что ему будет приятно. Это благодаря этому человеку и таким же героям как он, он же не один такой, это только благодаря ему. Мы надеемся, что ему будет приятно увидеть этот рисунок», - пояснил один из художников.

Местные говорят, что пройти мимо этого мурала, хоть и недорисованный, невозможно – взгляд падает именно на изображение «Волыни».

«Мне очень нравится, что мы не забываем, что, по крайней мере, так мы можем им отблагодарить за то, что они нас защищают. Я очень благодарна ребятам, которые нас защищают», - говорит местная женщина Ольга.