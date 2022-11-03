ЕС в нынешних условиях может экспортировать электроэнергию в Украину

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03.11.2022 17:10

Европейский союз может начать поставлять определенные объемы электроэнергии Украине вместо ее импорта.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи во время брифинга.

— Энергетическая система Украины уже подключена к системе Евросоюза, последние месяцы были небольшие обмены энергией. В нынешних условиях ЕС может поставлять определенный объем электричества в Украину. Что касается деталей и возможных объемов, то это необходимо уточнить, - заявил Макфи.

Напомним, что Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии в Европу из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.

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