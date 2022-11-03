МАГАТЭ не нашли в Украине признаки разработки «грязной бомбы»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили свою проверку в трех городах Украины по просьбе правительства Украины. Генеральный директор Рафаэль Гросси заявил, что организация не нашла свидетельств создания так называемой «грязной бомбы».

Об этом сказано в заявлении МАГАТЭ.

Как известно, после того, как россия предъявила обвинения Украине в разработке так называемой «грязной бомбы» Украина отправила МАГАТЭ запрос прислать группу инспекторов.

МАГАТЕ проверили три предприятия - Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Жёлтых Водах и «Южный машиностроительный завод» имени Макарова в Днепре.

«За последние несколько дней инспекторы смогли выполнить все мероприятия, которые планировало провести МАГАТЭ, и получили беспрепятственный доступ к местам. На основании оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах расположения», - сказано в заявлении МАГАТЭ.

Инспекторы также отобрали образцы окружающей среды для анализа в лабораториях МАГАТЭ.

«Наша техническая и научная оценка результатов, которую мы провели, не показала никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, как можно быстрее мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды», - сказал Гросси.

Генеральный директор подчеркнул, что МАГАТЭ остается готовым дальше работать в Украине, чтобы проверить отсутствие незаявленной деятельности и материалов и таким образом предотвратить любое злоупотребление такими материалами.

Напомним, как минобороны рф выдало фото российских научных разработок за доказательство изготовления украинцами «грязной бомбы».