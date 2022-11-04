«Николаевэлектротранс» переоборудовал трамвай, чтобы развозить воду в холодное время года

В Николаеве вместо привычного служебно-ремонтного трамвая питьевую воду будут развозить в специально оборудованном трамвае 2108. Это позволит избежать замерзания воды в холодную погоду.

Об этом сообщили в КП "Николаевэлектротранс".

Точки раздачи воды остаются прежними:

- Потемкинская/Декабристов (ежедневно, с 8:00 до полного разбора воды); - 6-я Слободская/Чкалова (ежедневно, с 12:00 до полного разбора воды); - Парк Народный сад: улица Потемкинская/1-я Военная (ежедневно, с 15:00 до полного разбора воды).

Также продолжается подготовка троллейбуса для раздачи воды в зимний период. Для этого обустраивают троллейбус ЗИУ-9, который не используется для перевозки пассажиров.