«Николаевэлектротранс» переоборудовал трамвай, чтобы развозить воду в холодное время года

В Николаеве вместо привычного служебно-ремонтного трамвая питьевую воду будут развозить в специально оборудованном трамвае 2108. Это позволит избежать замерзания воды в холодную погоду.
Об этом сообщили в КП "Николаевэлектротранс".
Точки раздачи воды остаются прежними:
- Потемкинская/Декабристов (ежедневно, с 8:00 до полного разбора воды);
- 6-я Слободская/Чкалова (ежедневно, с 12:00 до полного разбора воды);
- Парк Народный сад: улица Потемкинская/1-я Военная (ежедневно, с 15:00 до полного разбора воды).
Также продолжается подготовка троллейбуса для раздачи воды в зимний период. Для этого обустраивают троллейбус ЗИУ-9, который не используется для перевозки пассажиров.