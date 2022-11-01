«Жрать не привезли, техники нет, рации нет»: Оккупант рассказал про ситуацию и потери в подразделении на Донецком направлении

Военнослужащий российской армии, который сейчас находится на Донецком направлении рассказал про ситуацию в своем подразделении, недалеко от Кременной.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Чё, жрать-то так и не привезли них*я?

- Не-а.

- Х*я се, бл*. Вот, нах*й командование. *банный в рот. Тут техники-то нет, нах*й. Рации даже нет.

- Так, а патроны-то хоть есть, бл*, с автоматом?

- Тут везде, на каждом шагу автоматы-то валяются, нах*й. Нах*й они нужны?

- Бл*ть, когда у вас командир-то нах*й хоть придет?

- У нас командир домой уехал.

- А вас оставил, да?

- Ну его домой отправили - у него сердце больное.

- Он мобилизованный тоже?

- Да.

- Так вы вся тысяча мобилизованных сидите?

- Тут х*й его знает, нас 35 человек - взвод нах*й сидит только один.

- Так а ты говорил 1000 человек там.

- Так бл*ть Лёнь, не в одном леске нах*й километровом сидят.

- Во взводе сколько человек?

- По-разному, у нас вот 35 осталось.

- А ч*, *бнули что-ли?

- Да.

- 20 наверное «300-х» и 4 наверное «200-х».

- А завтра в город же пойдешь?

- Да, гулять буду. Там бл* в городе нах*й ни окон, ни дверей нет в домах. Если короче, покупать - надо ехать за 80 км.

- А ехать х*й знает на чем?

- Уехать-то найдешь на чем, но понимаешь, там военных не пускают. Эти «ахмадовцы» посты стоят.

- Это эти, чеченцы?

- Да, на постах стоят на границах.