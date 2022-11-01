«Жрать не привезли, техники нет, рации нет»: Оккупант рассказал про ситуацию и потери в подразделении на Донецком направлении

Военнослужащий российской армии, который сейчас находится на Донецком направлении рассказал про ситуацию в своем подразделении, недалеко от Кременной.
Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.
- Чё, жрать-то так и не привезли них*я?
- Не-а.
- Х*я се, бл*. Вот, нах*й командование. *банный в рот. Тут техники-то нет, нах*й. Рации даже нет.
- Так, а патроны-то хоть есть, бл*, с автоматом?
- Тут везде, на каждом шагу автоматы-то валяются, нах*й. Нах*й они нужны?
- Бл*ть, когда у вас командир-то нах*й хоть придет?
- У нас командир домой уехал.
- А вас оставил, да?
- Ну его домой отправили - у него сердце больное.
- Он мобилизованный тоже?
- Да.
- Так вы вся тысяча мобилизованных сидите?
- Тут х*й его знает, нас 35 человек - взвод нах*й сидит только один.
- Так а ты говорил 1000 человек там.
- Так бл*ть Лёнь, не в одном леске нах*й километровом сидят.
- Во взводе сколько человек?
- По-разному, у нас вот 35 осталось.
- А ч*, *бнули что-ли?
- Да.
- 20 наверное «300-х» и 4 наверное «200-х».
- А завтра в город же пойдешь?
- Да, гулять буду. Там бл* в городе нах*й ни окон, ни дверей нет в домах. Если короче, покупать - надо ехать за 80 км.
- А ехать х*й знает на чем?
- Уехать-то найдешь на чем, но понимаешь, там военных не пускают. Эти «ахмадовцы» посты стоят.
- Это эти, чеченцы?
- Да, на постах стоят на границах.