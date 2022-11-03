Зеленский просит местные власти экономить «свет», а энергокомпании – навести порядок в отключениях

Президент Украины Владимир Зеленский призвал, чтобы вынужденные отключения электроэнергии были предсказуемы и вполне понятны потребителям.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Из-за российских обстрелов поражены объекты энергетики в разных областях, что влияет на объем генерации и транспортировки электричества. Только на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 миллионов потребителей.

- Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас. Сам факт, что россия прибегла к террору против энергетики, свидетельствует о слабости врага. Они не могут победить Украину на поле боя и потому пытаются вот так сломать наших людей – унизить украинцев, ударить по духу нашего народа, по сопротивлению наших людей. Верю, что это россии не удастся, – сказал Зеленский.

Он просит местные власти, чтобы во всех городах и громадах Украины не было ненужного использования электричества: ярких витрин, вывесок, реклам и прочего подобного освещения.