«Хотели перекинуть в Краматорск - отказались все»: Оккупант рассказал о нежелании идти против ВСУ и низком боевом духе

Военнослужащий 752-го полка россии, который сейчас находится на Донецком направлении рассказал про нежелание идти «пушечным мясом» в атаку.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Настроение оставляет желать лучшего бл*. Вчера как ушли нах*й, сегодня только вернулись на старые позиции. Пидора*ы вообще за*бали.

- Ясненько.

- Поговаривают, хотели перекинуть в Краматорск, нах*й - отказались все, нах*й. *бали в рот, че *бнулись нах*й. Да у нас, Юль, я тебе говорю, потом расскажу приеду когда - бл* такая техника. Все, что рекламируется - здесь этого нет. Здесь просто убитая в ноль техника. С пяти БТР-ов например вот на трех не поворачивается башня. У одного дуло задирается и тут же падает, у другого там 8 косел на нем (там раздавка, чтобы все гребли, по всей грязи проезжали) - у него не работает. Вчера у одного нашего бл* «затрёхсотило» нах*й - Сашку там одного ногу попал осколок. Из тверских уже двоих, короче увезли в больничку с ранениями.

- Слушай, ничего там не говорят, когда закончится все это?

- Бл*, не знаю Бль. Мы новостей вообще не знаем. До нас вообще бл* полковники нах*й по шесть, по семь дней не приезжают командование вообще к нам. У нас есть старлей один и тот сам бл*, не знает... он бл* пошел, чтобы сына не забрали, он пошел нах*й воевать. От така х*йня.