Спустя полгода суд в Севастополе признал погибшими 17 моряков затонувшего крейсера «Москва»

Суд в Севастополе признал погибшими 17 моряков, которые пропали в результате крушения крейсера «Москва».

Об этом говорится в картотеке на сайте суда, сообщает внимание российский Telegram-канал «Агентство».

Дела всех 17-ти — о признании «безвестно отсутствующим или об объявлении умершими». 16 из них были рассмотрены летом, еще одно — в сентябре. Ни одно из решений суда не было обжаловано, следовательно, все они считаются вступившими в силу. Дата вступления указана по 12 делам из 17. Их заявители — командир войсковой части 42948, части «Москвы», и родители погибших.

Согласно ст. 45 ГК рф, военный, который пропал без вести во время выполнения боевых задач, может быть признан умершим не ранее, чем через два года со дня окончания войны. Из этого следует, что моряков признали погибшими не в результате военных действий.

Дмитрий Шкребец, отец одного из погибших на «Москве» моряков Егора Шкребца, рассказал «Агентству», что моряки, родные которых не обратились в суд, «автоматически признаются погибшими по прошествии шести месяцев». Также он подчеркнул, что интересы родственников моряков представляли военная прокуратура и командование части.

Напомним, 13 апреля ВМС Украины ракетами «Нептун» поразили российский крейсер «Москва». На следующий день советник председателя ОП Алексей Арестович подтвердил, что корабль утонул. В результате суммарный залп крылатых ракет кораблей черноморского флота РФ снизился с 72 до 56.

Также ранее сообщалось, что в россии отказываются признавать погибшими 27 членов экипажа затонувшего крейсера «Москва». Официально в россии признали гибель пяти членов экипажа.