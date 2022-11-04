МАГАТЭ отправило новую группу экспертов на оккупированную Запорожскую АЭС

В пятницу, 4 ноября, новая команда из четырех экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС), чтобы заменить четырех экспертов, работавших на площадке в течение последних четырех недель.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что это уже вторая ротация экспертов МАГАТЭ по ядерной безопасности от начала спецмиссии в сентябре этого года.

«Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон, мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции несколько часов назад. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой большой атомной электростанции, расположенной посреди зоны боевых действий. Я глубоко благодарен всем нашим специалистам, которые сегодня прибыли на площадку и оставили ее, за их решительность и мужество в выполнении своей важной работы по безопасности, защите и гарантиям на станции», — сказал генеральный директор МАГАТЭ.

Ранее ISW сообщил, что оккупанты переведут ЗАЭС на российскую электросеть после выводов МАГАТЭ.