Технически «Николаевоблтеплоэнерго» подготовилось к старту отопительного сезона, но прогнозировать, что он будет стабильным, тяжело, – Логвинов

Подготовка к отопительному сезону 2022-2023 гг. началась сразу после завершения предыдущего отопительного периода в апреле. Несмотря на обстрелы, повреждение теплосетей и другие препятствия – предприятию удалось подготовиться к старту сезона.

Об этом рассказал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов в интервью ТРК «Нис-ТВ», сообщает пресс-служба предприятия.

– У нас были планы ремонтных работ, и мы их выполняли независимо от обстрелов, тревог и т.д. Люди работали максимально, чтобы город был с теплом, – отметил директор предприятия.

Николай Логвинов подчеркнул, что немаловажную роль играет и готовность балансодержателей к приему тепла. По его словам, ввиду ситуации в городе и отсутствия качественного водоснабжения, на сегодняшний день жилищный фонд готов принимать теплоноситель.

- На большинстве объектов в этом году мы не требовали проведения промывки внутридомовой системы отопления по причине агрессивности воды, требовали в основном гидравлику. Традиционно лучший уровень готовности у ЖЭКов и управляющих компаний, худший – ОСМД, – прокомментировал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Николай Логвинов добавил, что предприятием теплоноситель планируется подавать во все дома, речь не идет только о разрушенных, а относительно поврежденных – ситуации будут решаться индивидуально.

Стартует отопительный период согласно законодательству, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет + 8 градусов Цельсия и ниже. После решения исполкома Николаевского городского совета о начале отопительного сезона предприятие начнет запуск котельных.

Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» отметил, что прогнозировать прохождение сезона в условиях полномасштабной войны, начавшейся РФ, невозможно, поэтому и город, и предприятие готовится к разным вариантам хода событий.

Также Николай Логвинов напомнил, что в отопительном периоде 2022-2023 гг. тариф на тепло для николаевцев остается на уровне прошлогоднего и составляет 1999,08 грн/Гкал (с НДС). При этом экономически обоснованный тариф, принятый исполкомом Николаевского городского совета, составляет 2844,40 грн/Гкал (с НДС). Разница будет возмещаться предприятию из государственного бюджета.