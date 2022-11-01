Ледники во всем мире могут исчезнуть уже к 2050 году

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04.11.2022 12:10

Ледники во всем мире, в том числе и на африканском континенте, могут исчезнуть через несколько десятилетий. Ученые составили список локаций, на которых растает лед, в том числе и на самой высокой точке Африки – Килиманджаро.

Ученые-экологи прогнозируют, что это произойдет к 2050 году, говорится в отчетах ООН и ЮНЕСКО, передает «УП.Жизнь».

Лед на вершинах объектов будет таять вне зависимости от того, будут ли бороться с глобальным потеплением.

В список объектов ЮНЕСКО входят 50 локаций, на которых находится 18,6 тысяч ледников. Они все могут исчезнуть.

Это почти 10% ледников Земли, которые размещаются в туристических местах или регионах, священных для местных жителей.

Они теряют 58 миллиардов тонн льда каждый год, что эквивалентно общему годовому объему воды из Франции и Испании.

Несмотря на то, что дополнительное таяние в определенной степени уравновешивает другие последствия изменения климата (например, предотвращает высыхание рек в волне жары), оно быстро достигает критического порога.

Список локаций, ледники которых могут исчезнуть к 2050 году:

  • Гирканские леса (Иран);
  • Национальный парк Дурмитор (Черногория);
  • Национальный парк Вирунга (Демократическая Республика Конго);
  • Живописный и исторический район Хуанлун (Китай);
  • Йеллоустонский национальный парк (США);
  • Национальный парк/природный лес Маунт-Кения (Кения);
  • Пиренеи Мон-Пердю (Франция, Испания);
  • Национальный парк гор Рувензори (Уганда);
  • Плато Путорана (Россия);
  • Swiss Tectonic Arena Сардона (Швейцария);
  • Национальный парк Наханьи (Канада);
  • Национальный парк Лоренца (Индонезия);
  • природная система заповедника Остров Врангеля (Россия);
  • Национальный парк Килиманджаро (Танзания);
  • Йосемитский национальный парк (США);
  • Доломитовые Альпы (Италия);
  • Девственные леса Коми (Россия).

Другие ледники можно спасти, если выбросы парниковых газов резко сократить, а глобальное потепление ограничить на уровне 1,5°C, предупредила ЮНЕСКО в своем докладе.

В то же время в мире остается все меньше мест, достаточно холодных для того, чтобы ледники действительно вырастали.

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