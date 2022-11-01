Ледники во всем мире могут исчезнуть уже к 2050 году

Ледники во всем мире, в том числе и на африканском континенте, могут исчезнуть через несколько десятилетий. Ученые составили список локаций, на которых растает лед, в том числе и на самой высокой точке Африки – Килиманджаро.
Ученые-экологи прогнозируют, что это произойдет к 2050 году, говорится в отчетах ООН и ЮНЕСКО, передает «УП.Жизнь».
Лед на вершинах объектов будет таять вне зависимости от того, будут ли бороться с глобальным потеплением.
В список объектов ЮНЕСКО входят 50 локаций, на которых находится 18,6 тысяч ледников. Они все могут исчезнуть.
Это почти 10% ледников Земли, которые размещаются в туристических местах или регионах, священных для местных жителей.
Они теряют 58 миллиардов тонн льда каждый год, что эквивалентно общему годовому объему воды из Франции и Испании.
Несмотря на то, что дополнительное таяние в определенной степени уравновешивает другие последствия изменения климата (например, предотвращает высыхание рек в волне жары), оно быстро достигает критического порога.
Список локаций, ледники которых могут исчезнуть к 2050 году:
Другие ледники можно спасти, если выбросы парниковых газов резко сократить, а глобальное потепление ограничить на уровне 1,5°C, предупредила ЮНЕСКО в своем докладе.
В то же время в мире остается все меньше мест, достаточно холодных для того, чтобы ледники действительно вырастали.