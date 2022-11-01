Сенкевич допускает, что за подрывом памятников в городе могут стоять как местные, так и диверсанты: «Ждем выводов правоохранителей»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич прокомментировал недавние подрывы памятников в городе, а именно памятника погибшим милиционерам в центре Николаева и монумента в сквере «Скорбящая мать».

Об этом Сенкевич рассказал в эфире телемарафона.

По словам мера, в Николаеве хватает взрывов от российских ракет, поэтому какие-либо подрывы на территории города недопустимы. Тем более, когда эти взрывы, как и российские ракеты, повреждают имущество мирных граждан.

- Кто это делает - нам неизвестно. Мы ожидаем какой-то информации от наших правоохранительных органов, поэтому без их выводов кого-то обвинять я не буду. То есть это могут быть люди из Николаева, или вообще российские диверсанты, - сказал он.

Сенкевич убежден, что эти подрывы - провокация и попытка разъединить общество, однако сделать этого недоброжелателям не удастся.

- Если это местные активисты, то это сделано не из большого ума, ведь последний памятник, который буде уничтожен позавчера ночью (мемориал в сквере «Скорбящая мать», - ПН) стоял на братской могиле, там похоронено более 80 тел бойцов, которые погибли во время торой мировой войны, когда отбивали Николаев. То есть это был не памятник какому-то советскому режиму с серпом и молотом, это был памятник на месте захоронения.

Мер подчеркнул, что необходимо дождаться выводов правоохранительных органов.

Напомним, как Арахамия после взрыва памятника призвал усилить в Николаеве меры безопасности и начать десоветизацию.