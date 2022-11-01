Сенкевич призвал оставшийся в городе бизнес максимально экономить электроэнергию

Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал работающих в городе предпринимателей максимально экономить электроэнергию.

Об этом он рассказал во время выступления в Украинском кризисном медиацентре.

- Просим тот бизнес, который остался работать, не включать вывески и выключать приборы, которые в своей работе берут много электроэнергии и скажем так, можно без них обойтись. Все подстраиваются и пытаются экономить, – призвал городской голова Николаева.

Напомним, в конце октября начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаевской области пытаются минимизировать отключение электричества .