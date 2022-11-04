5 и 6 ноября в Киеве состоится фотовыставка «Николаев фронтовой». Те фотографии, которые будут представлены на стендах, сделаны местными журналистами и фотографами непосредственно из мест событий, и красноречиво показывают мужество и силу людей Николаева.

Об этом сообщил народный депутат Александр Пасичный на своей странице в Facebook.

«Уважаемые киевляне и гости столицы! Приглашаю всех на фотовыставку "Николаев фронтовой". Она будет работать 5 и 6 ноября на Михайловской площади Киева, с 10.00 до 16.30. Фото-проект «Николаев фронтовой» - попытка через документальные фотографии рассказать Украине и всему миру об ужасных разрушениях мирного города над Ингулом и Южным Бугом, - Николаева. С начала полномасштабной российской агрессии город не подвергался вражеским ударам только считанные дни. В среднем ежедневно областной центр подвергается сокрушительным обстрелам со стороны агрессора, войдя в трагический список одного из трех городов Украины, которые наиболее обстреляны врагом», - говорится в сообщении.

Те фотографии, которые будут представлены на стендах, сделаны местными журналистами и фотографами непосредственно из мест событий, и красноречиво показывают мужество и силу людей Николаева.