5 и 6 ноября в Киеве состоится фотовыставка «Николаев фронтовой». Те фотографии, которые будут представлены на стендах, сделаны местными журналистами и фотографами непосредственно из мест событий, и красноречиво показывают мужество и силу людей Николаева.
Об этом сообщил народный депутат Александр Пасичный на своей странице в Facebook.
«Уважаемые киевляне и гости столицы! Приглашаю всех на фотовыставку "Николаев фронтовой". Она будет работать 5 и 6 ноября на Михайловской площади Киева, с 10.00 до 16.30. Фото-проект «Николаев фронтовой» - попытка через документальные фотографии рассказать Украине и всему миру об ужасных разрушениях мирного города над Ингулом и Южным Бугом, - Николаева. С начала полномасштабной российской агрессии город не подвергался вражеским ударам только считанные дни. В среднем ежедневно областной центр подвергается сокрушительным обстрелам со стороны агрессора, войдя в трагический список одного из трех городов Украины, которые наиболее обстреляны врагом», - говорится в сообщении.
Те фотографии, которые будут представлены на стендах, сделаны местными журналистами и фотографами непосредственно из мест событий, и красноречиво показывают мужество и силу людей Николаева.
«Благодарю всех, кто присоединился к реализации моей инициативы по созданию документальной фотовыставки. Вы наглядно продемонстрировали всем мощь и стойкость непокоренного Николаева. «Город-Герой», форпоста украинских войск, прикрывающий собой юг и всю Украину. Приглашаю всех! Буду рад видеть тех, кому небезразлична современная военная история города и его судьба! Отважность и стойкость, боль и жажда победы Города-Героя должны почувствовать и увидеть все!» – резюмировал народный депутат.