«Люди в Николаеве не остаются»: Сенкевич рассказал, что в городе не много внутреннеперемещенных лиц

Мер Николаева Александр Сенкевич рассказал, что из-за регулярных обстрелов российских оккупантов в городе немного внутреннеперемещенных лиц, а местные возвращаются для того, чтобы забрать зимние вещи.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

По словам мера, внутреннеперемещенными лицами занимается Николаевская областная военная администрация.

- Те, которые остаются в Николаеве, у нас и более 300. Они остались и мы обустроили места, где они могут жить, питаться. Это жители сел, которые находились близко к линии разграничения. Большинство людей, которые приезжают в Николаев укрыться от войны остаются тут на несколько дней и едут дальше, потому что за 253 дня войны Николаев не обстреливали 44 дня - все остальные дни мы под бомбардировками, поэтому люди тут не остаются, - сказал он.

Также он добавил, что на сегодняшний день в Николаеве осталось около 220-230 тысяч мирных жителей, из 480-ти тысяч, зарегистрированных до начала полномасштабного вторжения.

- Люди некоторые возвращаются, забирают свои зимние вещи и едут снова подальше от города.

Напомним, что ранее правительство увеличило размер компенсации владельцам жилья, приютивших переселенцев.