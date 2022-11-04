Байден заявил о скором «освобождении Ирана», на что власти Тегерана ответили, что «свободны и полны решимости не попасть в плен снова»

На фоне продолжительных протестов в Иране, президент США Джо Байден пообещал «освободить Иран», отметив, что произойдет это очень скоро. В ответ власти Тегерана завили, что их страна и так свободна.

Об этом сообщают издания Associated Press и IRNA.

Байден выступил с таким заявлением во время предвыборной речи в Калифорнии, когда десятки демонстрантов собрались с плакатами в поддержку иранских протестующих, участники подняли мобильные телефоны с надписью «Свободу Ирану».

«Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран. Они сами себя освободят уже очень скоро», — заявил глава Белого дома.

В свою очередь, Президент Ирана Эбрахим Раиси в ответ на слова Байдена назвал страну свободной.

«Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен», — заявил он в ходе своей речи, посвященной захвату американского посольства в Тегеране в 1979 году сторонниками исламской революции.

Напомним, что ранее Саудовская Аравия предупредила США о намерении Ирана напасть на нее и Ирак.