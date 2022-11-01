Лукашенко заявил, то белорусские военные не отправятся на войну в Украину: «Нам там делать нечего»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует отправить белорусских военнослужащих на войну в Украину.

Об этом сообщает местное издание Belta.

«Сегодня кричат: «Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!» Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что именно «беглые и посылают на смерть белорусов».

«Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как Президент не посылал. Нам там, в Украине, делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят», - сказал он.

Напомним, что ранее Госдеп США заявил, что пока лукашенко будет помогать путину, США будут ужесточать санкции против белорусов.