В Николаеве устанавливают еще одно бетонное укрытие от вражеских обстрелов

В пятницу, 4 ноября, в Николаеве устанавливают еще одну бетонную конструкцию, в которой можно будет спрятаться во время вражеских ракетных обстрелов или переждать воздушную тревогу.

Об этом сообщил Глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Уточняется, что новое укрытие для Николаева приобрела компания «Новая почта» в рамках проекта «SafePlace4UA» по запросу Николаевской областной военной администрации.

«Это второе укрытие для нашего города при поддержке SafePlace4UA. Первое было установлено в конце сентября в Корабельном районе», - сказано в сообщении.

В общей сложности, за последние два месяца в Николаеве установили уже четыре укрытия.

«Спасибо за поддержку!», - добавил Ким.

Напомним, как Николаев получил от ДТЭК ВИЭ два бетонных укрытия – патриотические рисунки нанесли киевские художники.