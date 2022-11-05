В Нидерландах картину Рембрандта 100 лет считали подделкой и «имитацией»

В Нидерландах искусствоведы обнародовали публике эскиз, более 100 лет пролежавший в архиве музея и считавшийся имитацией работы нидерландского мастера Рембрандта ван Рейна. Теперь эксперты пришли к выводу, что этот эскиз принадлежит кисти выдающегося художника.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на The Guardian.

Долгое время считалось, что эскиз "Воздвижение креста" 1640-х годов был написан последователем мастера. Музей Бредиуса в Гааге, где эскиз выставлялся с момента покупки в 1921 году, объявил, что благодаря новым научным методам удалось выяснить, что он действительно был нарисован Рембрандтом. Произведение искусства приобрел первый куратор музея Абрахам Бредиус в 1921 году. Он также был уверен, что эскиз является оригинальной работой Рембрандта. Но с годами искусствоведы отвергли его как «грубую имитацию». Одним из главных аргументов искусствоведов в пользу этого было «притворное отсутствие деталей в мазках кисти».

Реставратор Йоганнеке Верхаве сказала, что с помощью инфракрасной рефлексографии и рентгеновского сканирования на эскизе обнаружили интересные элементы.

– Исследование показывает, что эскиз имеет несколько изменений, сделанных самим художником во время рисования, то есть создание композиции было творческим процессом. Это значит, что художник изменял свой замысел во время работы. Он явно не копировал другую картину, – сказала она.

Верхаве добавила, что исследование также показало то, что манера владения кистью художника совпала с манерой великого мастера.