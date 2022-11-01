В «Дії» появятся дипломы и школьные аттестаты

В приложении «Дії» появятся появятся новые цифровые документы — дипломы по образованию и школьные аттестаты.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, за время полномасштабной войны многие украинцы потеряли свои дипломы и аттестаты. Другие украинцы забыли документы дома во время эвакуации, оставили во временно оккупированных городах, часть была просто уничтожена во время вражеских ракетных обстрелов.

«Восстановить документы об образовании довольно сложный бюрократический процесс. Поэтому их цифровизация – это не только об удобстве, но и об упрощении жизни для тысяч ВПЛ», - написал он.

«Правительство уже поддержало соответствующее постановление. Наша команда вместе с Министерством образования и науки и Государственной налоговой службой начинает работу над разработкой», - подчеркнули в сообщении.

Ранее сообщалось, что в «Дії» можно купить новую военную облигацию «Бердянск».