Герои ГК «Прометей»: сотрудники компании добровольно вступают в ряды ВСУ

С самого начала полномасштабного российского вторжения Группа Компаний «Прометей» в рамках комплексной поддержки армии, мобилизованных служащих и добровольцев оказывает помощь защитникам на передовой и мирным жителям города Николаев.

В связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины многие сотрудники компании не остались в стороне и по собственной инициативе пошли на фронт, пополнив ряды добровольческих сил обороны. Одним из таких стал руководитель службы безопасности ГК «Прометей», который добровольно обратился в военкомат с целью призыва его в состав Вооруженных Сил Украины. Сотрудник Группы был зачислен на должность разведчика одного из подразделений разведки ВСУ.

Компания «Прометей», поддерживая армию и своих сотрудников, которые защищают Украину, передала внедорожник и все необходимое в пользу военных нужд соответствующего подразделения ВСУ, выполняющего боевые задачи на Херсонском направлении для общей победы Украины.

Кроме того, как сообщили в компании, в данный момент Группой реализуется проект по закупке авто для армии с будущей сервисной поддержкой предоставленных транспортных средств.

«Реагируя на потребность армии в транспорте, наша команда инициировала запуск нового проекта по обеспечению региональных подразделений ВСУ транспортными средствами, передача которых будет происходить на ежемесячной основе и финансироваться за счет средств ГК «Прометей», - отметили в Компании.

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