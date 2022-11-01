Танки, бронекатера и бронетранспортеры: США объявили о новом пакете помощи для Украины на $400 миллионов

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет помощи на сумму 400 миллионов долларов.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«Спасибо союзникам за очередной пакет военной помощи для Украины на $400 миллионов», - написал он.

Заместитель Пентагона Сабрина Синг уточнила, что в пакет помощи включают 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, зенитно-ракетные комплексы Hawk, 1100 беспилотников Phoenix Ghost и танки Т-72.

По ее словам, США и Нидерланды оплатят восстановление 90 танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии. Она добавила, что части этих танков будут переданы Украине еще до конца этого года, остальные — в течение следующего года.

Ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Нацгвардии три полевых госпиталя.