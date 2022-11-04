«Укроборонпром» наладил производство снарядов калибра 122-мм и 152-мм, – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украине силами «Укроборонпрома» налажено производство артиллерийских снарядов.

Об этом шла речь во время его брифинга в Ukraine Media Center.

- На сегодняшний день налажено производство снарядов калибра 122-мм и 152-мм и 120-мм мин силами Укроборонпрома и соответственно входящими в его состав предприятиями. Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы. Обязательства уже есть. Мы уже опробовали их изделия, и они работают и будут работать на поле боя, - отметил министр обороны Украины.

Также Алексей Резников подчеркнул, что Украина не планирует производить боеприпасы калибра 155 мм для современных артсистем.