Президент Зеленский отметил усилия 59-й и 406-й бригад, освобождающих Николаевщину и Херсонщину

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бригады ВСУ, которые участвуют в освобождении Николаевщины и Херсонщины.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- На юге, как всегда, хорошие достижения у бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Уничтожают технику врага, российскую живую силу. На отлично работают и бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады – очень точно.
- Самые жестокие боевые действия на протяжении всей этой недели сосредоточены на Донбассе – это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции. И на этих и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, видимо, не тратила в двух Чеченских войнах вместе взятых, - сказал Зеленский.