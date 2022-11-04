Президент Зеленский отметил усилия 59-й и 406-й бригад, освобождающих Николаевщину и Херсонщину

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бригады ВСУ, которые участвуют в освобождении Николаевщины и Херсонщины.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- На юге, как всегда, хорошие достижения у бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Уничтожают технику врага, российскую живую силу. На отлично работают и бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады – очень точно.