Из Twitter за день уволили 50% работников – они подали в суд

За один день в пятницу по приказу нового владельца Илона Маска из Twitter было уволено 50% сотрудников.
Об этом сообщил руководитель отдела безопасности и добродетели компании Йоэль Рот
Рот отметил, что всего из компании уволили 50% сотрудников, а из его отдела – 15%. Всего в Twitter работало около 7500 человек.
Он добавил, что уволенные работники уже подали в суд.
Рот также написал о том, что «основные возможности модерирования остаются на месте».
«На прошлой неделе из соображений безопасности мы ограничили доступ к нашим внутренним инструментам для некоторых пользователей, включая некоторых членов моей команды», - отметил руководитель отдела.
При этом, уточнил он, ежедневный «объем модерации оставался стабильным в течение этого периода».
Напомним, 28 октября американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск закрыл соглашение о приобретении социальной сети Twitter за 44 млрд долларов и возглавил компанию. Также Маск решил создать в Twitter совет, отвечающий за цензуру.
30 октября Маск решил сократить сотрудников Twitter.