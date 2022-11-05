Из Twitter за день уволили 50% работников – они подали в суд

За один день в пятницу по приказу нового владельца Илона Маска из Twitter было уволено 50% сотрудников.

Об этом сообщил руководитель отдела безопасности и добродетели компании Йоэль Рот

Рот отметил, что всего из компании уволили 50% сотрудников, а из его отдела – 15%. Всего в Twitter работало около 7500 человек.

Он добавил, что уволенные работники уже подали в суд.

Рот также написал о том, что «основные возможности модерирования остаются на месте».

«На прошлой неделе из соображений безопасности мы ограничили доступ к нашим внутренним инструментам для некоторых пользователей, включая некоторых членов моей команды», - отметил руководитель отдела.

При этом, уточнил он, ежедневный «объем модерации оставался стабильным в течение этого периода».