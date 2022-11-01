Мэр Труханов после решения одесситов все же поддержал снос памятника Екатерине II, но хочет перенести его в парк Имперского и Советского прошлого

Жители Одессы своим голосованием на платформе «Социально активный гражданин» решили судьбу памятника «Учредителям Одессы» (памятник Екатерины II). Большинство проголосовавших поддержало его снос - 3914 голосов «за».

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Несмотря на войну, которая идет в нашей стране, нам удалось соблюсти законную демократическую процедуру. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша громада сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, который принял участие в голосовании», - написал Геннадий Труханов.

Мэр Одессы отметил, что уже обратился к профильной комиссии горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения для вынесения его на ближайшее заседание сессии.

«Убежден, что результаты свободного голосования на платформе «Социально активный гражданин» будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения. Лично я буду голосовать «За» демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена окончательная точка - в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства», - добавил он.

Напомним, ранее памятник разрисовали, сравнив императрицу с путиным. Также одесситы устраивали митинг у памятника Екатерине II с требованием снести его. Однако депутаты Одесского горсовета не поддержали снос памятника Екатерине II – мэр Труханов не голосовал. До этого он заявлял, что выступает против сноса памятника Екатерине II.

Позже в Одессе на памятник Екатерине II надели колпак палача и прикрепили к статуе удавку.