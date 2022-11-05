Посольство в Германии выключило вечернее освещение в знак солидарности с Украиной

Посольство Украины в Германии решило выключить вечернее освещение здания своего размещения – в знак солидарности с Украиной, которая частично без освещения из-за российских обстрелов, и Германией, тоже перешедшей в режим экономии.

Об этом посол Украины в Германии Алексей Макеев написал на своей странице в Facebook.

«В знак солидарности со всей Украиной, которая сегодня часто остается без света из-за российских бомбардировок; с нашими воинами света – энергетиками; с Германией, которая тоже перешла в режим экономии – мы выключаем вечернее освещение дома посольства Украины в Германии», – написал Макеев.

По его словам, освещение будет возвращено после победы Украины.

«С нами светло. И желто-голубое знамя», - отметил посол.

Напомним, Зеленский просит местные власти экономить «свет», а энергокомпании – навести порядок в отключениях.