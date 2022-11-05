«Укрэнерго» распорядилась ограничить электроснабжение в Киеве и семи областях

Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» в субботу, 5 ноября, предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в Киеве и семи областях.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

Сообщается, что утром страна потребляет электроэнергии больше, чем в рабочие дни – четверг и пятницу. Поэтому, к сожалению, графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно.

«Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено», - сообщили в « Укрэнерго » .

Также там добавили, что временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.