В Иране признали, что поставляли россии беспилотники, но якобы немного и еще до войны

Глава министерства иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставку беспилотников в россию.

Об этом сообщает The Washington Post.

Несмотря на тот факт, что в Иране до настоящего момента сообщали о том, что поставка дронов в россию из исламской республики не осуществлялась, глава внешнеполитического ведомства Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян заявил о том, что в действительности, поставка дронов велась. Однако, это было сделано в небольшом количестве и до начала полномасштабной войны.

- Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине, — сказал Амирабдоллахян журналистам после встречи в Тегеране.

Такж Амирабдоллахян заявил, что Иран не видит использования своих беспилотников в Украине. Он сказал, что Иран по-прежнему привержен прекращению конфликта.

- Если (Украина) имеет какие-либо документы о том, что россия использовала иранские беспилотники в Украине, они должны предоставить их нам, - сказал он. - Если нам докажут, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины, мы не останемся равнодушными к этому вопросу.

Напомним, по информации западных СМИ, уже к концу года Иран планирует передать россии баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.



Также в Украину, по информации ГУР Минобороны, уже следуюет новая партия из несольких сотен дронов-камикадзе.

В конце ноября Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у Израиля есть доказательства использования иранских беспилотников в Украине и он передаст их США.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.