Компания Маска начала испытания транспортной системы Hyperloop

Инфраструктурная и тоннельная компания The Boring Company, которая принадлежит бизнесмену Илону Маску, объявила о начале полномасштабных испытаний скоростной транспортной системы Hyperloop.

Об этом компания объявила в своем Twitter 5 ноября.

К посту также прикрепили две фотографии, на которых изображен автомобиль Tesla внутри тоннеля Hyperloop. Каких-либо других подробностей компания не рассказала.

Впервые проект вакуумного поезда Гиперлуп (Hyperloop), что дословно переводится как "гиперпетля", предложили американские инженеры Джеймс Пауэл и Гордон Денби в 2003 году. Концепция использует магниты и турбины, которые запускают капсулы на магнитной подушке для движения с огромной скоростью по вакуумным трубам.